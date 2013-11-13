Куркиёки (Кирьяж, Кроноборг)

Куркиёки — это небольшое село в Северном Приладожье, на южной окраине Республики Карелия, возле её границы с Ленинградской областью, по дороге из Петербурга в Сортавалу. Побывать здесь мне довелось в начале октября, в пору золотой осени. Этот тихий посёлочек, живописно расположенный среди скал, на берегу Ладожского озера, представляет собой уголок русской северной глубинки, с немного финским лицом, доставшимся в наследство от того времени, когда эта земля входила в состав Финляндии. От этой же эпохи досталось, кстати, и название, — Kurkijoki в переводе на русский означает "Журавлиная река". И этот посёлок таит в себе довольно богатую историю.
По данным археологических исследований, место, где находится нынешний Куркиёки — это один из очагов формирования карельского народа, который в русских летописях именовался словом "Корела". Свидетельствуют об этом предметы быта древних карелов IX-XII веков, найденные при раскопках у подножия горы Линнамяки, что в переводе — "крепостная гора": эта скала использовалась карелами как естественная крепость. Я, к сожалению, не поднялся на эту гору.
2.
А оборонялись карелы от викингов. Воинственные скандинавы добирались и досюда. Через внутренние реки и озёра нынешней Финляндии и Северного Приладожья они проникали в Ладогу, а оттуда заходили в заливы, приближаясь к прибрежным карельским поселениям. Но северное побережье Ладоги сплошь изрезано скалистыми полуостровами и заливами наподобие норвежских фьордов. И конечно же, данная особенность местности тоже использовалась карелами для защиты, с целью чего была разработана и особая тактика. Несколько наблюдателей находилось одновременно на разных скалах, расположенных по пути от поселения к открытой Ладоге (в Куркиёках это расстояние составляет около 12 километров). И крайний из них, увидев в ладожской дали флотилию викингов, разжигал на скале костёр; вслед за ним то же самое делал следующий наблюдатель, и так за несколько минут сигнал доходил до самого поселения, благодаря чему жители успевали приготовиться к бою.
3. Это — Куркиёкский залив (в финские времена назывался Лайккаланлахти), внутренняя часть Ладоги. Вид с одной из скал.
Примерно с XI века карельские земли стали зависеть от Руси, новгородцы крестили карелов в православие. Веком позже на них позарились и шведы, покорившие финнов. В 1323 году, после череды взаимных военных походов, была установлена граница между Новгородом и Швецией, часть карельских земель отошла под власть шведской короны. Но Северное Приладожье осталось русским и входило оно в состав Корельского уезда (центр в городе Корела, нынешнем Приозерске) Водской пятины. А собственно посёлок Куркиёки, называвшийся тогда Кирьяж, впервые упоминается в летописи в 1396 году, в контексте описания очередного нападения шведов на карельские земли:
«В лето 6904 пришедше Немци в Корельскую землю и повоеваша 2 погоста: Кюрьескый и Кюлоласкый, и церковь сожгоша; и князь Костянтинъ с Корелою гнася по них, и языкъ изима и присла в Новъгород»
(под "Немцами" подразумеваются шведы)
В 1500 году в Переписной окладной книге Водской пятины описывается Кирьяжский погост Корельского уезда, территория которого примерно совпадала с территорией нынешнего Лахденпохского района Карелии. Во время Ливонской войны и до Тявзинского мира 1595 года эти земли находились под оккупацией шведов, которые во время военного похода в 1572 году устроили в Кирьяжском погосте масштабную зачистку. В донесении шведского полководца Клауса Флеминга королю Карлу IX можно найти весьма любопытные слова: "В центральной слободе Кирьяжского погоста мы обнаружили две красивых церкви и монастырь. Сожгли всё ... устроили русским кровавое Рождество". Постарался, однако военачальник в деле выслуги перед королём.
4.
Во время Смуты в России в начале XVII века царь Василий Шуйский заручился поддержкой шведов в деле борьбы против польско-литовских интервентов и в 1609 году в Выборге заключил со Швецией договор, согласно которому Россия должна была в обмен на военную помощь передать Швеции Корельский уезд. Однако данное условие выполнено не было, и в 1611 году шведские войска под командованием Якоба Делагарди захватывают его силой. И сам город Корела, и Кирьяж долго оборонялись от шведов, но в итоге пали. По Столбовскому мирному договору 1617 года Северное Приладожье входит в состав Швеции. Корельский уезд переименовывается в Кексгольмский лён. Православное карельское население после этого предпринимает массовое бегство в Россию в связи с притеснениями по религиозному признаку со стороны шведских властей. Опустевшие карельские поселения теперь осваиваются финнами-лютеранами, которые мигрировали сюда из центральной Финляндии (в основном из округа Саво). Следующая волна исхода карелов, в результате которой их на этих землях почти не осталось, происходит во время Русско-шведской войны 1656-1658 годов, когда русским войскам ненадолго удалось взять Кирьяж и ещё ряд территорий в Северном Приладожье, — не без поддержки местного карельского населения, которое поднимало восстания против шведов.
5.
При шведской власти, а именно в 1668 году, Кирьяж стал городом и получил название Кроноборг, что переводится на русский язык достаточно громко — "коронный город". Здесь была построена верфь, велась активная торговля, благодаря которой Кроноборг стал едва ли не богаче Выборга. После Северной войны, когда Северное Приладожье вновь стало частью России, шведское название сохранилось, но в 1775 году Кроноборг утрачивает статус города и вновь становится селом. Северное Приладожье с 1744 года входит в состав Выборгской губернии, присоединённой в 1811 году к Великому княжеству Финляндскому. Таким образом, после революции посёлок Куркиёки входил в состав Финляндии, а в 1940 году, по результатам Советско-финской войны, вошёл в состав СССР. В 1941-1944 годах снова был занят финскими войсками. Кстати, до 1945 года Куркиёки успели побыть районным центром.
Такая вот богатая история у посёлка, который по дороге из Питера в Сортавалу можно проехать за две минуты. Теперь я показываю, как посёлок выглядит сейчас.
6. О финских временах напоминает деревянная застройка:
7. Замшелые крыши, налёт времени...
8. Усадьба архитектора Ларса Сонка, построенная им же в 1914 году. Вроде, сейчас здесь гостевой дом.
9. Какое-то заброшенное строение, явно финской постройки:
10. Мост (кстати, деревянный) через речку Куркийоки. Что интересно, название посёлка пишется через Ё, а реки — через "йо". Но ещё интереснее то, что длина этой реки... 650 метров. Она образуется почти сразу справа (по этой фотографии) от моста при слиянии реки Рахоланйоки и ручья Вонкаоя.
11. И, обрамлённая гладкими скалами — "бараньими лбами", впадает в Ладогу:
12. На скале слева раньше стояла финская лютеранская кирха, построенная по проекту архитектора Франса Сьёстрёма в 1878-1880 годах. Её не снесли в советские годы, но, к сожалению, она сгорела в 1991 году.
13. Этот цветной снимок сделал в 1989 году, то есть за два года до пожара, некий Антти Лаукканен. Возможно, уроженец Куркиёк, уехавший после войны, и впоследствии посещавший родные места.
14. Сейчас от кирхи остался лишь фундамент:
15. И крест на месте алтаря:
16. Братская могила финских солдат:
17. А рядом — братская могила советских солдат, павших в боях за Северо-западное Приладожье в 1941 и 1944 годах. Да, солдаты, воевавшие друг с другом, теперь лежат рядом.
18. Над памятником развеваются флаги России и Республики Карелия:
19. Кстати, в Куркиёках была и православная церковь:
20. Ещё один вид на Куркиёкский залив. Обратите внимание на интересное явление, — из-за отсутствия прибоя ввиду закрытости залива скалами от ладожских ветров, вода у берегов зарастает и слегка заболачивается.
21. Это весьма характерно для Северного Приладожья, и некоторые проливы и участки заливов иногда в итоге пересыхают. К примеру, вот этот прибрежный участок суши — явно пересохшая часть залива.
22. Это подтверждается сохранившимися очертаниями береговых скал (всё те же "бараньи лбы"). Причём пересохла эта часть залива очевидно уже довольно давно. Домик на переднем плане выглядит довольно старым (возможно он даже финский).
23. Шоссе Петербург-Сортавала проходит по берегу:
24. На другом конце посёлка на север уходит дорога длиной в 15 км до посёлка Элисенваара, где находится железнодорожная станция. А в 12 км от Элисенваары — уже граница с Финляндией.
25. Детский сад "Журавлик" (догадываетесь, откуда такое название?), расположенный в каменном здании финской постройки:
26. В центре посёлка есть вот такая небольшая скала, с которой открываются хорошие виды:
27.
28. Впереди видна уже показанная гора Линнамяки. А в левом краю кадра, если приглядеться, можно увидеть финский памятник, показанный на фото 16:
29. Есть двухэтажные советские дома:
30. Кликабельная панорама посёлка со скалы:
31. Футбольное поле, однако:
32. Довоенное фото (1930-е годы):
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34. А теперь просто зарисовки глубинки:
35.
36. Жаль, что такой кадр получился размытым:
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38. Мостик через ручей Вонкаоя, то есть ещё выше по течению начала речки Куркийоки.
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40. Финский домик:
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42.
43. Куркиёкский котэ выглядит сурово. Наверное, вспоминает о былых годах, когда карелы здесь оборонялись от викингов.
На этом всё. Про один небольшой посёлок пост получился весьма объёмным, даже побольше многих моих постов про некоторые малые города. А это говорит о том, что интересную историю можно при желании найти в любом месте.
"Бараньи лбы" - хорошее какое определение.)
В этом посёлке, кстати, живут интересные краеведы Игорь и Марина Петровы, занимающиеся историей Северо-западного Приладожья. Вот их сайт: http://www.kirjazh.spb.ru/
Без них уже многое бы поросло бурьяном в памяти...
это в какое время?
Ну а насчёт "сами подожгли" — тут вилами по воде писано. Можно, конечно, подобное предположить, но утверждать мы не можем.
Кстати, не отгадал: почему "Журавлик"?